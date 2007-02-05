Янукович береться розшифрувати Путіна

Зустріч керівників фракцій з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і, можливо, віце-прем`єр-міністром з ПЕК Андрієм КЛЮЄВИМ відбудеться о 18.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що під час цієї зустрічі обговорюватиметься питання щодо заяви Президента Росії Володимир ПУТІНА про те, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом передачі активів української газотранспортної системи (ГТС) в обмін на паритетну участь у газовидобувних активах Росії.

Голова ВР стверджує, що «ніяких домовленостей з цього приводу не було, тобто не існує». За словами О.МОРОЗА, проводяться переговори в форматі Комісії Ющенко-Путін.

На уточнююче питання журналістів, чи означає це, що Президент Росії сказав неправду, О.МОРОЗ відповів: «Я не буду коментувати висловлювання Президента Росії, бо не бачу предмета для коментаря».

За його словами, якщо Україна вважає за доцільне одержати у власність газові родовища, то тут можна говорити «про революційність цих пропозицій, а можна говорити про світовий досвід». О.МОРОЗ зауважив, що сьогодні ці питання будуть обговорені на зустрічі.

Він підкреслив, що «предмету для блокування (роботи ВР) немає». За його словами, інша справа, коли деякі фракції просто шукають будь-який привід для того, щоб блокувати роботу ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ планує блокувати роботу Верховної Ради, доки не буде ухвалено запропонований блоком законопроект про заборону приватизації майна компанії «Нафтогаз України»

У свою чергу, фракція «Наша Україна» має намір завтра блокувати роботу Верховної Ради, вимагаючи звіту прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з приводу пропозицій Росії щодо використання української газотранспортної системи.