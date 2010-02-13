БЮТ подає в суд на ЦВК

Керівник виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що позов до Вищого адміністративного суду України щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії у підтвердженні фактів фальсифікації готуватиме і супроводжуватиме народний депутат, керівник юридичної служби БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

Про це О.ТУРЧИНОВ повідомив в ефірі телеканалу Інтер.

"Він (Андрій ПОРТНОВ - УНІАН) готовий сьогодні готувати судовий позов, підписувати його і доводити в судових інстанціях", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас керівник штабу Ю.ТИМОШЕНКО не уточнив вимог, які будуть у судовому позові. "Це кілька десятків сторінок, і, повірте, що в цьому позові викладатимуться конкретні факти порушень – як системних, так і локальних на окремих округах", – пояснив він.

"Зараз ми оскаржуємо незаконну відмову Центральної виборчої комісії, яка просто тисне більшістю, яка належить “регіонам”, і зараз ми (оскаржуємо) їх бездіяльність і відмову у розгляді позовів", – повідомив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого, О.ТУРЧИНОВ поінформував, що Блок Юлії Тимошенко звернеться до Вищого адміністративного суду України, якщо ЦВК не розглядатиме скарги щодо порушень під час другого туру виборів Президента.