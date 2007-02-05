Гриценко за 2-3 роки вже не захистить Батьківщину

У разі відсутності фінансування закупівлі нової військової техніки за 2-3 роки Збройні Сили України будуть не здатні захищати батьківщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО сьогодні на розширеній колегії Міноборони.

«Якщо не буде збільшено фінансування програм розвитку озброєнь, військової техніки, якщо не буде виділятись достатньо коштів на продовження ресурсу тих зразків, які є у складі ЗС, і які можуть залишатись у складі ЗС дуже багато років, то буквально через 2-3 роки ми будемо на межі, коли не зможемо захистити повітряний простір, коли не буде можливості виконувати основні завдання, відповідно до тих загроз, які є сьогодні», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він відзначив, що процес розвитку озброєння, укладання відповідних контрактів, залучення інших держав, займає не один рік.

«Якщо кошти виділити завтра, це не означає, що післязавтра все це буде зроблено», - сказав міністр оборони.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що після 15 років недофінансування цього питання зараз треба в рази збільшувати всі бюджетні програми.

«Якщо цього не буде зроблено, то тоді ми, як скупий, який завжди платить двічі, будемо змушені через три роки виділяти десятки мільярдів на те, щоб підняти техніку або закупити у інших держав, що завжди дорожче», - сказав А.ГРИЦЕНКО.