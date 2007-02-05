Луценко презентує ”Народну самооборону” у Полтаві
15:26, 05 лютого 2007Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО 10 лютого відвідає Полтаву.
Про це УНІАН повідомили в оргкомітету "Народної самооборони".
За даними оргкомітету, Ю.ЛУЦЕНКО о 17.00 виступатиме на майдані перед стадіоном «Ворскла» і презентуватиме у Полтаві «Народну самооборону».
Разом з ним на великій сцені виступатимуть відомі українські виконавці – гурт «Мандри» та Марійка БУРМАКА.
Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів громадянського руху «Народна самооборона».
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