Луценко презентує ”Народну самооборону” у Полтаві

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО 10 лютого відвідає Полтаву.

Про це УНІАН повідомили в оргкомітету "Народної самооборони".

За даними оргкомітету, Ю.ЛУЦЕНКО о 17.00 виступатиме на майдані перед стадіоном «Ворскла» і презентуватиме у Полтаві «Народну самооборону».

Разом з ним на великій сцені виступатимуть відомі українські виконавці – гурт «Мандри» та Марійка БУРМАКА.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів громадянського руху «Народна самооборона».