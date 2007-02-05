Юристи Черновецького захистили свого шефа ще від двох груп

У Києві відмовлено у реєстрації ще двом ініціативним групам з проведення референдуму по відставці мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦКЬОГО та міської ради.

Як повідомили УНІАН упрес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію в.о. заступника голови КМДА Володимира ГОЛОВАЧА, а виконання доручень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради здійснило перевірку на відповідність вимогам Закону України „Про всеукраїнський та місцевий референдуми” документів, поданих двома ініціативними групами.

Зокрема, один пакет документів надійшов від ініціативної групи зборів громадян України – жителів Києва, що відбулися 21 січня цього року.

“Перевіркою відповідності поданих Київському міському голові документів вимогам Закону України „Про всеукраїнський та місцевий референдуми” встановлено, що вони не відповідають вимогам Закону з таких підстав: згідно із частиною 4 статті 16 цього Закону перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів, складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по-батькові, місця проживання. Однак, перевіривши відповідність реєстраційного списку учасників зборів, встановлено невідповідність реєстру та списку стосовно даних щодо місця проживання деяких учасників зборів (13 осіб), помилки у персональних даних (10 осіб). Враховуючи виявлені розбіжності (загалом 23), кількість учасників зборів, проведених 21.01.07, дані про яких відповідають вимогам статті 16 Закону України „Про всеукраїнський та місцевий референдуми”, становить 198 осіб, що не відповідає вимозі частини другої статті 16 цього Закону”, - повідомляє В.ГОЛОВАЧ.

Також, за його інформацією, перевіркою встановлено, що з 216 членів ініціативної групи 42 особи не підписали зобов’язання про додержання ними законодавства України про референдум, а 36 членів ініціативної групи відповідно до списку не були зареєстровані як учасники зборів. Більше того, як вбачається з реєстру, навпроти прізвищ цих осіб зазначено, що останні не з’явилися на збори.

Таким чином, за твердженням в.о. заступника голови КМДА, подані Київському міському голові документи щодо реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму, обраної на зборах громадян України, що відбулися 21.01.07 у місті Києві, не відповідають вимогам Закону.

Не відповідають також вимогам Закону, за даними В.ГОЛОВАЧА, і документи другої ініціативної групи, утвореної також 21 січня, але на інших зборах громадян, оскільки у них встановлено “невідповідність даних щодо місця проживання (17 осіб), помилки у персональних даних (11 осіб)”. Крім того, у зобов’язаннях членів ініціативної групи виявлені розбіжності між паспортними даними, які викладені у списку членів ініціативної групи.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого В.ГОЛОВАЧ повідомив, що через невідповідність вимогам чинного законодавства документів не може бути зареєстрована ініціативна група з проведення референдуму про недовіру міській владі, яка була створена на зборах громадян 23 грудня 2006 р.

Перевірка документів, за його словами, зокрема, виявила, що реєстраційна відомість містить виправлення - у зв’язку з чим не можна впевнитись у дійсності відображених у ній відомостей.

Ініціативна група, утворена 23 грудня, була сформована на зборах, що відбулися за підтримки політичної партії «Велика Україна», громадського об`єднання «Голос громади Києва», громадських організацій «Київ-3000», «Комітет із протидії корупції та організованій злочинності», об`єднань депутатів Києва «Рада», «Пора».

На сьогодні у Києві створено ще 5 ініціативних груп з проведення референдуму про недовіру Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та Київській міській раді V скликання. Зокрема, за підтримки БЮТ створено групу, до складу якої ввійшли 210 осіб; за підтримки партії "Реформи і порядок" створено ініціативну групу з 216 осіб, дві ініціативні групи - за підтримки партії "Яблуко" (одна – 178 осіб, друга – до 100) та ще одна - 127 киян - за підтримки “Нашої України”.