Тимошенко: я прийняла єдине можливе рішення

Кандидат в Президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що оскаржуватиме результати президентських виборів у суді.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у зверненні до українського народу.

"Завершився другий тур президентських виборів, і я хочу низько вклонитися всім, хто підтримав мене у цей складний час своєю довірою, любов’ю, своїм голосом, роботою у штабах та на дільницях, своєю боротьбою за достойне життя. Я також низько вклоняюся усім, хто у цей важкий час молився за Україну та за нашу перемогу. І хай у вас не буде жодного сумніву, що ми з вами перемогли", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем’єр вважає, що її опоненти, як і у 2004 році, продемонстрували свою неготовність обиратися за чесними демократичними правилами. "Вони чудово усвідомлювали, що не мають шансів завоювати прихильність більшості людей законним шляхом. Ми не втратили жодної миті. Усі ці дні та ночі, які минули від дня голосування, ми займалися важкою юридичною роботою. Ми збирали дані, свідків, опрацьовували документи, працювали з юристами. І сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальсифіковано. І це вже не політична декларація, а чітка правова оцінка юристів", - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також навела приклад про фальсифікації в Криму. "Ми були шоковані тим, що на всіх без виключення дільницях юридично встановлено фальсифікації від 3 до 8% на користь В.ЯНУКОВИЧА. В цілому ж по Україні можливі обсяги фальсифікації складають понад 1 млн. голосів за різними технологіями. Цих голосів цілком достатньо для нашої спільної перемоги. Моє переконання в тому, що треба боротися, підтверджують також і останні свідчення окремих спостерігачів від ОБСЄ. Вони висловили бажання виступити в судах на нашому боці з відеоматеріалами, зі своїми оцінками, що на виборах в Україні були системні фальсифікації", - заявила вона.

"Я розумію, що ви стомилися від жорстоких політичних боїв, і я разом з вами також хочу стабільності і спокою у нашій державі. Але якщо сьогодні ми не захистимо демократію, право вашого чесного вибору, завтра ми прокинемося в іншій країні, де правлять диктатура і беззаконня. Заради майбутнього нашої країни я прошу вас мене зрозуміти і підтримати. Це не тільки моя справа, це справа усіх чесних людей – захистити нашу свободу", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Маючи всі докази, я прийняла єдине можливе рішення – оскаржити результати виборів в суді. Я буду на підставі юридичних аргументів захищати нашу державу, ваш вибір. Я дуже добре знаю, так як і ви, якість роботи наших судів. Але в той же час моя відповідальність перед вами, перед країною зобов’язує мене боротися за відновлення справедливості. Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою", - вважає прем’єр.