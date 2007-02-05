Кінах проведе брифінг в УНІАН

17:29, 05 лютого 2007
Політика
359

6 лютого о 12-30 в УНІАН відбудеться брифінг  голови Комітету Верховної Ради України з питань безпеки та оборони,  президента УСПП, голови Федерації роботодавців України Анатолія Кінаха на тему: «Національна безпека держави: внутрішні та зовнішні фактори впливу. Ініціативи. Застереження. Прогнози» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Потрібна акредитація. Телефони: 279-74-80, 234-56-99. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter