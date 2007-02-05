Кінах проведе брифінг в УНІАН

6 лютого о 12-30 в УНІАН відбудеться брифінг голови Комітету Верховної Ради України з питань безпеки та оборони, президента УСПП, голови Федерації роботодавців України Анатолія Кінаха на тему: «Національна безпека держави: внутрішні та зовнішні фактори впливу. Ініціативи. Застереження. Прогнози» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 279-74-80, 234-56-99. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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