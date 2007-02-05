Україна віддасть Росії тією ж монетою

Україна керуватиметься принципом взаємності в міграційних питаннях стосовно російських громадян.

Про це повідомив на прес-конференції директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Борис БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

«Щодо громадян Росії, які прибуватимуть в Україну, то загалом в дипломатичній практиці прийнято принципи взаємності», - сказав він, додавши, що «Україна буде чітко дотримуватися тих домовленостей і того ставлення до українських громадян і застосовувати відповідні кроки до громадян Російської Федерації.

Як зазначив Б.БАЗИЛЕВСЬКИЙ, на сьогодні українська і російська сторони домовились знайти, з урахуванням введення нового міграційного законодавства в Росії, політико-правову формулу, яка б відповідала духу забезпечення прав українських громадян на території Російської Федерації, а також прав російських громадян на території України.

Він зазначив, що у зв’язку з цим Україна очікує пропозицій з російської сторони, а також готує свої власні пропозиції і планує наступного тижня знайти таку формулу.

Б.БАЗИЛЕВСЬКИЙ також повідомив, що за даними федеральної міграційної служби у 2006 році близько 6 млн. громадян України в’їхали на територію Росії, з них 4 млн. - в’їхали не з метою працевлаштування.

Він зазначив, що близько 144 тис. громадян України офіційно працюють в Росії і близько 2 млн. працюють нелегально.

Як повідомляв УНІАН, з 15 січня 2007 року в Росії набули чинності нові правила прийняття мігрантів на роботу.

Раніше МЗС України повідомляв, що набуття чинності федеральними законами РФ “Про міграційний облік іноземних громадян і осіб без громадянства в Російській Федерації” і “Про внесення змін до Федерального закону “Про правове положення іноземних громадян в Російській Федерації” не торкається діючого порядку в`їзду і перебування громадян України на території РФ, якщо це перебування не пов`язане з працевлаштуванням.

Зокрема, згідно з підписаним Протоколом про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації „громадяни держави однієї Сторони на основі взаємності звільняються від реєстрації в компетентних органах за місцем їх перебування на території держави іншої Сторони, якщо термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в`їзду на територію держави цієї Сторони, за наявності у них міграційної картки з позначкою органів прикордонного контролю, проставленою при в`їзді на територію держави перебування”.