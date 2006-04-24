”Грінпіс” подарував МАГАТЕ 200 кг чорнобильської землі

30 активістів "Грінпіс" із шести країн доставили до Віденського міжнародного центру, де розташована штаб-квартира Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), 200-кілограмовий бетонний контейнер зі свинцевою оболонкою з пробою землі з району Чорнобилської АЕС.

Як повідомляє з австрійської столиці кореспондент РІА “Новости”, поряд з контейнером "грінпісівці" вивісили транспарант з написом “МАГАТЭ: 90 тысяч погибших от облучения - достаточно. Требуем немедленного отказа от атомной энергии!".

За словами експерта "Грінпісу" в галузі енергетики Яна ХАВЕРКАМПА, "МАГАТЕ не може більше применшувати наслідки Чорнобильської катастрофи і має негайно припинити форсувати подальший розвиток ядерної енергетики".

"Атомні станції повинні бути виведені з експлуатації в усьому світі, аби не сталося нових катастроф, подібних Чорнобильській. МАГАТЕ має спостерігати саме за таким процесом", - вважає Я.ХАВЕРКАМП.