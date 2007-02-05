Ющенко перебіжить дорогу Нашій Україні?

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК прогнозує, що на закон, яким запроваджено імперативний мандат для депутатів місцевих рад, буде накладено вето.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав в інтерв’ю журналістам.

«Більше припущень», що буде накладено вето Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, сказав А.МАРТИНЮК. при цьому він не виключив, що фракція «Наша Україна” може переконати Президента не накладати вето на цей закон.

За його словами, під час консультацій, які проходили в останній день минулої сесії парламенту, представники «Нашої України» відверто давали зрозуміти, що «готові підтримати закон про імперативний мандат, оскільки він також відповідає їхнім прагненням і баченням”. А.МАРТИНЮК також зазначив, що оскільки Президент є почесним головою «Нашої України», то можливо «вони переконають його, що не треба накладати вето на даний закон».

А.МАРТИНЮК підкреслив, що у будь-якому разі це питання «на порядку дня не стоїть і стояти не буде». Він вважає, що на цьому пленарному тижні це питання розглядатися не буде, навіть якщо закон буде повернутий до Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін в деякі закони України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування. Законом передбачається, що депутат, який вийшов з фракції тієї політичної сили, від якої він був обраний, може позбутися мандата – за рішенням керівництва цієї партії або блоку.

Як зазначила прес-служба Президента України, цей закон надійшов на розгляд в Секретаріат Президента 20 січня. На процедуру розгляду закону главою держави законодавством передбачено 15 календарних днів. Отже, остання дата для ухвалення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ рішення щодо цього закону - 5 лютого.