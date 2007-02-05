Янукович запевняє, що скоро владу поділять

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що найближчим часом завершиться розподіл повноважень між всіма гілками влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час засідання Урядового комітету з питань правової політики, оборони, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

“Найближчим часом будуть остаточно закріплені всі повноваження і головне - відповідальність всіх гілок влади. В тому числі й інституту Президента. Ніхто не буде зазіхати на ці повноваження. Водночас, я вважаю, що ми повинні закріпити статус опозиції”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду підкреслив, що найближчі вибори відбудуться через три роки. “Деякі політичні сили звели Конституцію до рівня фактично передвиборчої технології, завдяки якій вони хочуть знайти додаткові голоси. Але ж сьогодні, по-перше, виборів немає, вони будуть тільки через три роки. По-друге, суспільству і владі потрібна стабільність для того, щоб мати можливість спокійно жити і працювати”, - додав він.

“Подібний підхід до Конституції, перш за все, принижує сам Основний Закон. Складається таке враження, що деякі політики намагаються підлаштувати країну під себе. Цього не можна допустити. Я вважаю, що партії, які спекулюють на власних ексклюзивних проектах, граються в небезпечну гру”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр вважає, що Конституція повинна бути “священною”. “З нею не можна так поводитись. Якщо йдеться про вдосконалення чи продовження конституційної реформи – цей процес треба проводити в парламенті згідно з українським законодавством. І я вважаю, що ми повинні найближчим часом ініціювати створення такої спеціальної комісії, в яку увійдуть представники всіх гілок влади. Цей процес треба проводити в парламенті, і закінчувати займатись аматорством”, - наголосив він.