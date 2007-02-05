Богатирьова напише кілька слів на прапорі

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА винесе на розгляд поточної сесії Верховної Ради нову редакцію Закону „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”.

Про це УНІАН повідомила речник фракції Партії регіонів Людмила ХАРІВ із посиланням на Р.БОГАТИРЬОВУ.

“Цей документ, фактично, є соціальним кодексом, оскільки вперше окреслює в одному нормативно-правовому акті всю систему соціального захисту, запроваджує і регулює таке поняття як „соціальний захист”, – сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, за новою редакцією закону пропонується забезпечити соціальний захист у разі настання негативних наслідків від соціальних ризиків, таких як втрата працездатності, безробіття, старість або втрата годувальника.

“Нововведення допоможе багатьом українським родинам реалізувати своє конституційне право на достатній життєвий рівень, а не обмежувати людей принизливим прожитковим мінімумом, якого часто не вистачає на життя”, - відзначила керівник фракції Партії регіонів.

Р.БОГАТИРЬОВА переконана, що законопроект допоможе ефективно виконувати пряму конституційну норму щодо права на забезпечення достатнього життєвого рівня кожного громадянина, отримуючи матеріальний вид допомог разом із соціальними послугами.

“Без сумніву, цей закон має стати своєрідним проривом у сфері соціальних реформ, запланованих урядом ЯНУКОВИЧА. Його головне завдання – наблизити соціальні стандарти життя українців до рівня розвинутих країн, поставити головною умовою економічного прогресу якість життя людей. Цим законом ще раз підтверджується головна програмна теза антикризової коаліції: реформа влади має відбуватись виключно з метою підвищення соціальних стандартів життя українського народу і створення гарантій державою для самодостатнього і солідарного прагматизму, який я як політик, виписую на знамені боротьби за сильну Україну”, – цитує слова координатора парламентської більшості Л.ХАРІВ.