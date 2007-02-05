Янукович заспокоїв: нікому і нічого він не віддасть

Українська газотранспортна система була і залишається в державній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні урядового комітету з питань правової політики, оборони, міжнародної співпраці та європейської інтеграції заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Зараз я чую питання, що українська газотранспортна система перебуває у полі зору обговорення урядом цього питання, наприклад, з Росією. Тому я ще раз хочу підтвердити, що українська газотранспортна система залишається у власності України, в державній власності, і вона не підлягає будь-яким змінам. Я неодноразово робив такі заяви, говорили про це члени уряду. Це також наш пріоритет, пріоритет нашої політики», – сказав прем`єр.

При цьому він зазначив, що ціна на енергоносії для уряду є «ключовим питанням» внутрішньої політики, а спекуляції політиків навколо цієї теми завдають шкоди Україні на міжнародному рівні.

«Ми добре розуміємо, що цінова політика держави на внутрішньому ринку - це не тільки питання економіки, але й соціальної політики нашої країни, тому що від цього залежать і тарифи на житлово-комунальне господарство, від цього залежить оплата населенням за опалювання. Тому ця робота вимагає ще більшої концентрації зусиль всіх гілок влади навколо вирішення цих питань. І я хотів би сказати, що будь-яка спекуляція з боку політичних сил навколо цих питань шкодить лише країні», – сказав він.

В. ЯНУКОВИЧ відзначив, що питання транзиту енергоносіїв через територію України має стати предметом обговорення на рівні Міждержавної комісії Ющенко-Путін. При цьому прем`єр зазначив, що обговорення цих питань має бути максимально прозорим. Більш того, відзначив прем`єр, у разі потреби це питання має обговорюватися також у парламенті і одержати відповідну «політичну оцінку».