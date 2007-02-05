Відбудеться прес-конференція учасників засідання “Україна –Трійка ЄС”

6 лютого у Києві в рамках політичного діалогу Україна – ЄС під час головування Німеччини в Європейському Союзі відбудеться чергове засідання Україна – Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Прес-служба МЗС проводить акредитацію на заходи МЗС, яка закінчується о 10-00 6 лютого. Телефони: 238-17-18, 238-15-29. В програмі:

9-20 - прибуття учасників засідання „Україна – Трійка ЄС” до МА “Бориспіль”. Участь преси не передбачена;

- прийняття Президентом України В.Ющенком Ф.-В.Штайнмайєра та Х.Солани у рамках засідання “Україна – Трійка ЄС”. Акредитація у Прес-службі Президента України;

- прийняття Прем’єр-міністром України В.Януковичем Ф.-В.Штайнмайєра та Х.Солани у рамках засідання “Україна –Трійка ЄС”. Акредитація у Прес-службі КМУ;

12-00 - засідання “Україна –Трійка ЄС” (Дипломатична академія України, вул.Велика Житомирська,2). На початку засідання передбачається протокольна фото- та відео зйомка. Пул на висвітлення формує Прес-служба МЗС України;

14-45 - прес-конференція учасників засідання “Україна –Трійка ЄС” (готель „Національний”, вул.Липська,5). Пул на висвітлення формує Прес-служба МЗС України

- відліт Ф.-В.Штайнмайєра спецлітаком до м.Берлін. Участь преси не передбачена.