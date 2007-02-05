Тимошенко таки відловила Ющенка

Сьогодні на зустрічі Президент України Віктор ЮЩЕНКО та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обговорили актуальні питання розвитку держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, зустріч відбулася “в теплій атмосфері”.

Як зазначили в прес-службі блоку, серед іншого В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО обговорили питання неприпустимості передачі української газотранспортної системи (ГТС) іншій стороні, а також питання необгрунтованного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.