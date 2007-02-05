Президент підписав закон про імперативний мандат

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що підписав цей закон, виходячи з того, що його підтримала велика кількість депутатів – 362 депутата.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що вважає цей закон не демократичним.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін в деякі закони України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування. Законом передбачається, що депутат, який вийшов з фракції тієї політичної сили, від якої він був обраний, може позбутися мандата – за рішенням керівництва цієї партії або блоку.