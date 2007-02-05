Ющенко звертається до Конституційного суду щодо Закону про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертається з першочерговим поданням до Конституційного Суду щодо конституційності закону про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на брифінгу.

На переконання В.ЮЩЕНКА, закон не відповідає нормам Конституції як за процедурою його ухвалення, так і за змістом.

Президент навів аргументи на підтвердження свого переконання.

В.ЮЩЕНКО нагадав про перипетії, пов’язані з ухваленням закону про Кабмін.

Він нагадав про рішення КС від 7 липня 1998 року про те, що у разі, якщо до тексту закону після його повторного розгляду в парламенті, вносяться зміни, непередбачені пропозиціями Президента, глава держави має право повернути цей закон на повторний розгляд парламенту. За словами В.ЮЩЕНКА, про те, що такі зміни були, свідчить лист голови апарату ВР Валентина ЗАЙЧУКА.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що голова ВР Олександр МОРОЗ не мав права підписувати цей закон. «Переконаний, що дотриманням законів і Конституції можна достойно виходити із усіх проблемних питань», - сказав Президент.

Говорячи про свої зауваження щодо змістовної частини закону, В.ЮЩЕНКО зауважив, що в законі є ряд позицій, які виглядають особливо конфліктними. Зокрема положення, за яким коаліція має право вносити до парламенту кандидатуру прем’єр-міністра, а також кандидатури міністрів закордонних справ і оборони, В.ЮЩЕНКО назвав антиконституційними і такими, що узурпують владу.

«Навіщо тоді потрібен інститут Президента, якщо це може робити коаліція», - запитав глава держави.

Також В.ЮЩЕНКО назвав ряд інших положень, які суперечать, за його словами, положенням Конституції. Зокрема, питання скріплення підписами законодавчих актів Президента, призначення заступників міністра оборони і міністра закордонних справ.

«Враховуючи відзначене, хотів би підкреслити, що Кабінет Міністрів працювати чи жити з фальшивим паспортом не може», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, наголосивши: «Голова ВР, на моє глибоке переконання, не наділений Конституцією правом підпису законів, які повернуті Президентом для повторного розгляду».

Як уточнив УНІАН глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, якщо подання до КС визначено як першочергове, суд має розглянути його протягом одного місяця.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

Закон про Кабінет Міністрів було опубліковано 2 лютого в газетах "Голос України" і "Урядовий кур`єр". Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня 2006 року. Таким чином, закон офіційно набув чинності.