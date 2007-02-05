Вимоги БЮТ: союз з КПУ і СПУ, жодних посад Партії регіонів

Депутати з фракції БЮТ, яка є найчисельнішою у Кіровоградській міській раді, готові перейти в опозицію, якщо новий мер, представник Комуністичної партії України Володимир ПУЗАКОВ, не пристане на їхні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник фракції Юрій ДАВИДОВ.

За його словами, після оголошення міською територіальною виборчою комісією В.ПУЗАКОВА легітимно обраним мером, фракція БЮТ почала з ним переговори.

„Наша політична сила готова підтримати його кандидатуру, але за певних умов. По-перше, за фракцією БЮТ будуть збережені всі посади у виконкомі та міській раді. По-друге, Партія регіонів не повинна отримати жодних посад. Також іде мова про створення об’єднаної фракції, яка складатиметься з бютівців, комуністів і соціалістів. У іншому випадку ми будемо змушені відкликати своїх людей з посад і перейти в опозицію”, - заявив Ю.ДАВИДОВ.

Він підкреслив, що особисто до В.ПУЗАКОВА у фракції БЮТ немає претензій, а непорозуміння щодо блокування роботи сесії міської ради спричинено діями територіальної виборчої комісії.

За словами Ю. ДАВИДОВА, частково готовність фракції БЮТ перейти в опозицію продиктована неможливістю виробити спільну лінію дій з блоком „Наша Україна”.

Голова фракції повідомив, що дата наступного засідання сесії Кіровоградської міської ради буде визначена, після завершення розгляду судових позовів, а також консультацій з В.ПУЗАКОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, Кіровоградська міська рада п’ятого скликання налічує 76 депутатів, 32 з яких представляють фракцію БЮТ. Також своїх представників мають Партія регіонів, блок „Наша Україна”, Ліберальна партія України, СПУ, КПУ і Народна партія України.

2 лютого кандидат на посаду міського голови від блоку „Наша Україна” Олександр ДАНУЦА подав скаргу до місцевого суду про призупинення дії постанови ТВК „Про встановлення результатів позачергових виборів мера Кіровограда 26 листопада 2006 року” на час розгляду справи по суті.