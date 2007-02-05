Наша Україна і БЮТ ”у процесі переговорів”

Заступник голови фракції “Наша Україна” В’ячеслав КОВАЛЬ не виключає, що найближчим часом БЮТ і “Наша Україна” можуть підписати угоду про створення об’єднаної опозиції.

Про це він заявив сьогодні у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН.

“Я не виключаю, що ця угода може бути підписана найближчими днями, зокрема, цього тижня”, - сказав В.КОВАЛЬ.

При цьому він зазначив, що обидві політичні сили знаходяться у процесі переговорів. В.КОВАЛЬ також наголосив, що планується подальша координація дій “Нашої України” і БЮТ.

“Сподіваюсь, що ми унеможливимо повну узурпацію влади так званою антикризовою коаліцією і забезпечимо демократичний розвиток України”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді України відбулось спільне засідання фракцій «Наша Україна» та БЮТ з питань можливої співпраці.

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ заявив, що документ щодо координації дій фракцій «Наша Україна» і БЮТ у парламенті може бути підписаний завтра.