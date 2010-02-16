БЮТ сьогодні піде в суд

Фракція БЮТ не підтримуватиме проект постанови «Про внесення змін до Календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання у зв’язку з проведенням урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат із фракції БЮТ Сергій САС.

Він наголосив, що сьогодні БЮТ звернеться до Вищого адміністративного суду України щодо бездіяльності ЦВК при реагуванні на скарги кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО,

За словами С.САСА, ухвалення сьогодні рішення парламенту щодо проведення 25 лютого інавгурації Президента України є «тиском на суд».

Він також наголосив, що фракція БЮТ не підтримуватиме рішення про перенесення дати місцевих виборів з 30 травня на пізніший термін. За словами депутата, таке рішення є антиконституційним.