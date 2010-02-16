Ющенко пояснив, за що звільнив двох губернаторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пояснює звільнення Арсена АВАКОВА і Віктора БОНДАРА з посад голів Харківської і відповідно Дніпропетровської облдержадміністрацій порушенням його прохання бути політично незаангажованими під час виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це чинний глава держави сказав журналістам на прес-конференції.

Президент нагадав, що після першого туру виборів провів у Києві нараду з усіма головами обласних державних адміністрацій. За словами В.ЮЩЕНКА, основним посланням від нього губернаторам під час цієї зустрічі було прохання зберегти незаангажовану, аполітичну позицію під час проведення другого туру виборів.

За словами Президента, він просив губернаторів забезпечити у своїх областях проведення виборів у демократичний законний спосіб.

В.ЮЩЕНКО додав, що після цього один з кандидатів у президенти також зібрав губернаторів і розпочав їхню «вербовку» на свій бік. Після цього, за словами В.ЮЩЕНКА, він ще раз жорстко попередив губернаторів про відповідальність, у разі, якщо вони не будуть діяти відповідно до закону під час виборів.

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чому у такому разі Президент не звільнив голову Одеської облдержадміністрації, який підтримав Віктора ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО сказав, що він не поінформований про таку агітацію.

Як повідомлялось, губернатори Дніпропетровської та Харківської областей підтримали під час другого туру виборів Юлію ТИМОШЕНКО.