Магера: після рішення ВАСУ Янукович повернувся до статусу кандидата

Після зупинення Вищим адміністративним судом України протоколу ЦВК про результати президентських виборів Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся до статусу кандидата на пост Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

«Після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) був визначений як новообраний Президент України, а після ухвали ВАСУ там вказано, що зупинено рішення Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів. Отже, у цій частині статус його зупинений як новообраного Президента», - сказав А.МАГЕРА.

За його словами, виборчий процес в Україні якоюсь мірою призупинений на заключному етапі.