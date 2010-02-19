У Тимошенко можуть не зупинитися на позові до ВАСУ

Заступник керівника парламентської фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ не виключає можливості звернення до Верховного Суду у разі порушення Вищим адміністративним судом України процедур під час ухвалення рішення за результатами розгляду позову кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.СОБОЛЄВ висловив сьогодні журналістам під час перерви у судовому засіданні ВАСУ.

«Все залежить від того, яким чином це рішення буде сформульовано, тобто ніхто не виключає підстав для звернення в разі, якщо це буде порушення адміністративного кодексу. Закон визначає підстави, коли можна це зробити. Я думаю, що це залежить від рішення не по суті навіть у цьому випадку – задовольнили чи не задовольнили, а по факту того, чи не порушений був адміністративний кодекс», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Водночас він нагадав, що відповідно до змін, внесених до виборчого законодавства, ВАСУ є останньою інстанцією з розгляду позовів стосовно виборів.

«Але якщо брати світову практику, то звернення до Верховного Суду відповідає світовій практиці», - пояснив С.СОБОЛЄВ.