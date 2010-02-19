Депутата Куликова виселили з «Сяйва»

«Нападники на книгарню «Сяйво» встановили контроль над приміщенням», – сказав УНІАН директор магазину Ростислав КОРНІЄНКО, коментуючи інформацію про те, що в п`ятницю, 19 лютого, в приміщення магазину (вул. Червоноармійська, 6) увірвалися озброєні бойовики в чорних масках. Їх метою, зокрема, було захопилення громадської приймальні народного депутата Кирила КУЛИКОВА, що розмістилася в цьому ж приміщенні. Раніше про це повідомляла прес-служба К.КУЛИКОВА.

За словами Р.КОРНІЄНКА, це вже друга атака на «Сяйво» за останні 10 днів. «Першу спробу силового захоплення» Р.КОРНІЄНКО пов`язує з «колишнім співвласником «Сяйва» Костянтином КЛІМАШЕНКОМ». «Вона була здіснена 8 лютого, – сказав він. – Двері зачиненої на переоблік книгарні зламали, у приміщення ввірвалися бойовики, мене й моїх співробітників виштовхали на вулицю. У мене вимагали «відступні». Проте прибулі на місце співробітники міліції навіть не намагалися втрутитися й припинити беззаконня. Наступного дня після першого захоплення книгарні в його приміщенні відкрив свою громадську приймальню народний депутат К.КУЛИКОВ». На думку Р.КОРНІЄНКА, повторний штурм «Сяйва» може бути пов`язаний з конфліктом між К.КЛІМАШЕНКОМ і К.КУЛИКОВИМ.