Книгарню в центрі Києва знову захоплюють

Народний депутат України Кирило КУЛИКОВ заявляє про чергову спробу захоплення книгарні «Сяйво» у центрі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі К.КУЛИКОВА, «на громадську приймальню народного депутата України Кирила КУЛИКОВА, що розміщена у книгарні «Сяйво» (Червоноармійська, 6), здійснюється спроба фізичного захоплення».

«Більше 100 осіб міцної статури проникли у середину приміщення, викинули на вулицю персонал книгарні та встановлюють металеві вхідні двері на місці зламаних. Директора, його заступника, юриста та продавців силоміць виштовхали на вулицю», - заявив К.КУЛИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2009 р. у столичній прокуратурі повідомили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким завершено незаконну процедуру приватизації приміщення ТОВ “Книгарня “Сяйво” за адресою: вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест був винесений за результатами перевірки щодо законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була здійснена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

9 лютого на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив про захоплення напередодні ввечері 50 особами приміщення книгарні «Сяйво».

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що ситуацію може вирішити лише влада Шевченківського району столиці на чолі з головою райдержадміністрації Віктором ПИЛИПИШИНИМ.

Разом із тим Верховна Рада доручила голові Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування фактів зловживань київської влади К.КУЛИКОВУ та Комітету ВР з питань культури і духовності з’ясувати ситуацію навколо приміщення книгарні «Сяйво».

Також парламент звернувся до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України щодо ситуації навколо книгарні «Сяйво».

У свою чергу, заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив, що зробить все від нього залежне для збереження книгарні «Сяйво».

З 9 лютого у книгарні «Сяйво» відкрилась громадська приймальня народного депутата К.КУЛИКОВА.

Засідання суду стосовно законності продажу приміщення столичної книгарні „Сяйво” перенесено на 1 березня.