Тимошенко розказала, що «зіткнулася з машиною»

Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що вона, як і прості громадяни, не може довести істину у суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Те, з чим стикається сьогодні кожен громадянин нашої держави, – неможливість захисти свої права в суді, так само і я, як кандидат у президенти, зіткнулася саме з такою машиною, яка працює далеко не на засадах правосуддя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що вчора Вищий адміністративний суд України відмовив у прямій трансляції засідання на радіо та телебаченні тому, що «не хотіли, щоб країна і світ бачили, які докази ми надавали, які документи ми пред’являли суду, які аргументи викладала наша сторона».

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, якщо б велась пряма трансляція засідання суду кожному громадянину було б зрозуміло, що «ЯНУКОВИЧ - не Президент України».

«Враховуючи таке ставлення суду до з’ясування істини, враховуючи, що суд по суті відмовляється враховувати цю істину, сьогодні на вранішньому засіданні ВАСУ я відкликала свій позов», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.