Пинзеник пішов зі своєї партії

Колишній міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК вийшов з партії «Реформи і Порядок», яку він очолював з 1997 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПИНЗЕНИКА, заяву про вихід з ПРП він зробив на засіданні Головної ради партії, що передувала з’їзду.

Такий крок В.ПИНЗЕНИКА є логічним продовженням позиції, яку він займав стосовно економічної ситуації в країні, її розвитку та дій уряду в цих умовах, зазначає прес-служба.

«Рішення про вихід з партії я прийняв давно, - сказав В.ПИНЗЕНИК. - Для уникнення політичних спекуляцій, на прохання партії, воно не було реалізовано до виборів. Зараз виборча кампанія завершена. Але я своєї позиції змінити не можу».

За його словами, минулий рік в Україні був витрачений не на боротьбу з кризою та вихід з неї, а на її поглиблення. Стрімко наростаючий дефіцит бюджету та державний борг поставили країну на грань серйозних випробувань. Країна, як ніколи, потребує серйозних реформ та оновлення.

«Залишаюся прихильником вкрай необхідних для майбутнього країни реформ. Буду реалізовувати свою позицію поза партією», - наголосив В.ПИНЗЕНИК.