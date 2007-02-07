Регіонали вирішать долю Огризка завтра

Фракція Партії регіонів поки що не прийняла остаточного рішення відносно того, чи буде вона підтримувати Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

Василь КИСЕЛЬОВ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера фракції Василь КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що консультації у фракції з цього приводу відбудуться у четвер до початку пленарного засідання.

Зі свого боку член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНІЧЕНКО наголосив, що кандидатура В.ОГРИЗКА була несподіваною, оскільки попередні консультації велися навколо інших кандидатур. Ю.МІРОШНІЧЕНКО також зазначив, що фракція Партії регіонів очікує остаточного погодження кандидатури В.ОГРИЗКА між Президентом і прем’єр-міністром. При цьому він зазначив, що найважливішим є те, щоб новий міністр закордонних справ «був членом єдиної команди Кабінету міністрів».

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення Володимира ОГРИЗКА міністром закордонних справ.