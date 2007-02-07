Янукович додав, відняв і питає ”а де решта?”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає політичною грою ухвалення закону про заборону роздержавлення НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ, відкриваючи засідання уряду.

«Це суто політична гра. У нас є всі закони, вони давно ухвалені, і нічого він (ухвалений закон – УНІАН) не дав», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр України зазначив, що під час переговорів з РФ ніколи не обговорювалося питання про діючу газотранспортну систему України.

«Ми вели переговори про будівництво ділянки «Богородчани – Ужгород», але її можна будувати тільки тоді, коли буде додатковий ресурс прокачування газу. Коли немає ресурсу - а його може дати тільки Росія - немає сенсу в будівництві», - сказав він.

В зв`язку з цим В.ЯНУКОВИЧ згадав аналогічний приклад щодо будівництва ділянки «Одеса-Броди». «Скільки років вона стояла, тому що не було ресурсів?», - сказав він.

Глава уряду також вважає перспективним поглиблення співпраці з Росією в паливно-енергетичній сфері, виходячи із споживання газу, що збільшується, в Європі. «Споживання газу в Європі збільшується до 100 млрд. куб. метрів. А можливі шляхи поставок – Україна, Білорусь, через Туреччину – 16 млрд. куб. метрів, і новий напрямок по дну Балтійського моря до Німеччини – але це тільки 30 млрд. А де решта? Нам потрібно дивитися вперед і відстоювати дружні партнерські відносини з нашими стратегічним партнерами, а не займатися політиканством і не завдавати шкоди державі і народу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, яким забороняється відчуження майна НАК «Нафтогаз України» і газотранспортної системи України.