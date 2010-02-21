Від Ющенка вимагають не дати Росії провести в Севастополі військовий парад

Народний Рух України вимагає від Президента і уряду відмовити російській стороні у проведенні в Севастополі військового параду до Дня Перемоги із залученням зброї та військової техніки.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НРУ.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, видавши без попереднього узгодження з Президентом і урядом України розпорядження про проведення у травні 2010 р. військового параду у низці російських міст, у тому числі й в українському Севастополі, “підкреслив своє зневажливе ставлення до нашої самостійної держави”, переконані в Народному Русі.

На думку членів НРУ, це не сприятиме конструктивним двостороннім відносинам і може призвести до посилення напруги в Криму.

Народний Рух України кваліфікує подібні дії як “зазіхання з боку Росії на суверенітет нашої держави, зневаги до міжнародного права та нехтування умов тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”.

НРУ підкреслює, що за Угодою між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 28 травня 1997 року російська сторона взяла на себе чіткі зобов’язання дотримуватися її вимог та законодавства України, зокрема “обов’язкового узгодження усіх пересувань, пов’язаних з діяльністю військових формувань ЧФ РФ поза місцями їх дислокації”.

Народний Рух України також звертає увагу на “безлад і беззаконня, що панують на російському Чорноморському флоті, зокрема зухвалі неодноразові перевезення крилатих ракет, інших вибухонебезпечних предметів без узгоджень та дотримання заходів безпеки, створення аварійних ситуацій в акваторії Севастопольської бухти та ін”.

Водночас НРУ закликає Президента, Кабінет міністрів України, Міністерство оборони провести урочисте проходження українських військ у місті Севастополь.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ напередодні розпорядився провести 9 травня 2010 р. о 10 годині за московським часом військові паради із залученням зброї та військової техніки у містах - Владикавказі, Воронежі, Ростові-на-Дону і в Севастополі (за узгодженням з українською стороною).