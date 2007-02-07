МЗС просить Росію пояснити інцидент з Порошенком

Міністерство закордонних справ України звернулося до зовнішньополітичного відомства Росії з проханням роз’яснити інформацію, що з’явилась у ЗМІ щодо заборони на в’їзд в Росію народному депутату Петру ПОРОШЕНКУ.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

“Справді, у ЗМІ з’явилася така інформація, і у зв’язку з цим ми звернулися до МЗС Росії з проханням роз’яснити цю справу”, - сказав А.ДЕЩИЦЯ.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі П.ПОРОШЕНКА, після появи у мас-медіа інформації щодо заборони П.ПОРОШЕНКУ в’їзду на територію Російської Федерації, “ ми звернулись до посольства Росії в Україні і до посла України в Російській Федерації”.

“Надзвичайний та Повноважний Посол України в РФ Олег ДЬОМІН зазначив, що посольство не має жодної офіційної інформації ні про факт обмеження в’їзду, ні про будь-які причини заборони в’їзду Петра ПОРОШЕНКА”, - наголошує прес-служба. І додає, що коментарі з цього приводу прес-службою будуть надаватись після появи офіційних роз’яснень з боку відповідних установ.

Як пише газета “Комерсант-Украина”, 3 лютого П.ПОРОШЕНКУ було відмовлено в перетині кордону Росії. Інцидент трапився в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі, де П.ПОРОШЕНКУ, який прибув чартерним рейсом з приватним візитом, нібито повідомили, що він оголошений персоною нон-грата і в’їзд в країну йому заборонено.