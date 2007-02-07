Івченко розкрив план здачі газогонів: небезпека не минула

Екс-голова "Нафтогазу України" Олексій Івченко не вважає ухвалення закону про заборону на відчуження власності НАК "Нафтогазу України" вирішенням проблеми здачі або передачі газопроводів.

"Будь-який запобіжник, для того щоб унеможливити маніпуляції з газотранспортною системою, можна вважати корисним і правильним. Але це не вирішення проблеми здачі або передачі ГТС кому завгодно", - сказав він в інтерв`ю газеті "Известия в Украине".

За словами Івченка, запропонований Юлією Тимошенко законопроект підготовлений "не зовсім професійно".

На питання, чи обговорювалося це на погоджувальній раді, депутат сказав: "Мені складно сказати, оскільки я на погоджувальні ради не ходжу. На фракції "Наша Україна" я порушував це питання. І ми готуємо відповідні ініціативи з цього приводу".

Івченко стверджує, що "зараз втілюється в життя конкретна схема, щоб Україна втратила контроль над ГТС, що сьогодні реалізується, на жаль, не на словах, а на ділі".

"Є розпорядження міністра палива й енергетики Юрія Бойка про те, щоб "УкрТрансГаз" купував технологічний газ не у НАК "Нафтогаз", а в "УкрГазЕнерго" за ціною 130 доларів", - зазначив депутат.

"При цьому ми знаємо, що по транзитній ставці 1,6 ціна технологічного газу забита на рівні 95 доларів. Таким чином, "УкрТрансГаз" буде одержувати газ по 95 доларів, а платити 130 за 7 мільярдів технологічного газу!", - додав він.

За словами Івченка, в "УкрТрансГазу" немає джерел для покриття цієї різниці: "Це означає, що навколо "Нафтогазу України" спеціально створюють ситуацію, коли він стає боржником "УкрГазЕнерго". Але це ще не все".

"12 січня Мінпаливенерго винесло на засідання уряду зміни до постанови, в якій йдеться, що з моменту виходу цієї постанови за транспортну роботу гроші будуть одержувати не "УкрТрансГаз" і не облгази, а "УкрГазЕнерго", - розповів депутат.

"І це ще один з механізмів зробити "УкрТрансГаз" боржником перед "УкрГазЕнерго", що, я думаю, у найближчі місяці подасть до суду на "УкрТрансГаз", - додав він.

За словами Івченка, "нескладно здогадатися, що ми суди програємо, тому за борги в "УкрТрансГазу" буде відібрано майно".

При цьому депутат нагадав, що "ГТС перебувають на балансі цієї компанії, тому логічно буде припустити, яке саме майно буде віддане "УкрГазЕнерго".

На питання, чи може Росія брати участь у судових процесах, депутат заявив: "Звичайно! 50 відсотків "УкрГазЕнерго" належать російській стороні. Це справжня пастка...".

Українська правда