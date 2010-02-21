Ющенко: Тимошенко доводить Януковича до потрібного стану

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Юлія ТИМОШЕНКО хоче залишитися прем`єр-міністром при президентстві Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це чинний Глава держави заявив в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

"Більш реалістичний проект полягає в тому, як домовиться ТИМОШЕНКО з ЯНУКОВИЧЕМ. За це ТИМОШЕНКО згодна заплатити дуже багато", - переконаний В.ЮЩЕНКО.

"Вся мишина возня, яка зараз є, направлена на одне - психологічно довести ЯНУКОВИЧА до такого стану, що можна зробити паритетну домовленість", - вважає Президент.

"Мені б дуже хотілося, щоб нація зрозуміла, про яке шоу йдеться. Мені б дуже не хотілося, щоб нація помилялася так, як вона помилилася і під час першого, і під час другого туру", - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що "ми маємо дві політичні сили, які не звикли шанувати закон".

"Це приводить до тих загроз, які зараз є. З однієї сторони є радість, що виборчий процес набагато позитивніше нас ілюструє, ніж це було 5 років назад. У нас утвердилася віра в те, що ми можемо провести чесні вибори", - зазначив В.ЮЩЕНКО.

"Ми зараз свідки брудних інтриг, кланових, і з однієї сторони, і з другої", - сказав Глава держави.

"Це те, про що я попереджав. Жаль віддавати політику в руки тих людей, які будуть маніпулювати", - цитує В.ЮЩЕНКА «Українська правда».

Як повідомляв УНІАН, депутатська група "За Україну" вважає, що прем`єр-міністром України міг би стати Віктор ЮЩЕНКО.

“Група "За Україну" не піде в коаліцію з Партією регіонів. Проте ми не виключаємо варіант об`єднання в коаліцію з БЮТ за умови призначення прем`єр-міністром В.ЮЩЕНКА”, - сказала в програмі "Точка зору" на Першому Національному народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА.