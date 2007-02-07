Раїса Богатирьова зробила пластичну операцію? (фото)
12:10, 07 лютого 2007Політика
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Депутатка виглядає років на десять молодшою
Учора, як відомо, розпочала роботу третя сесія Верховної Ради п`ятого скликання. Однією з новин, що активно обговорювалися в кулуарах, був новий вигляд лідерки фракції Партії Регіонів Раїси Богатирьової. Раїса Василівна після парламентських канікул помолодшала років на десять.
|Раїса Богатирьова на прес-конференції в УНІАН. Київ, 7 грудня 2006 р.
|Раїса Богатирьова виступає на відкритті 3-ї сесії Верховної Ради V скликання. Київ, 6 лютого
|Раїса Богатирьова та Йосип Вінський під час засідання в сесійному залі ВР. Київ, 22 червня 2006 р.
|Раїса Богатирьова на відкритті 3-ї сесії Верховної Ради V скликання. Київ, 6 лютого
Важко сказати, до яких засобів (косметичних чи більш радикальних) вдавалася Раїса Богатирьова, але результат, як кажуть, - на лице.
Фото УНІАН іTablo ID
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