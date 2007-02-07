Мер Луцька вдруге потрапив у ДТП

Богдан ШИБА

Луцький міський голова Богдан ШИБА вдруге потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, цього разу він не постраждав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Б.ШИБА повідомив учора під час прес-конференції у міській раді.

На запитання журналістів підтвердити чи спростувати чутки про ДТП мер Луцька сказав: «Дійсно, днів десять тому я їхав із Києва, і на слизькій дорозі наше авто злетіло з дороги. Був вечір, за кермом перебував водій… Побили бампер».

«Я не вважав і не вважаю, що ця подія має якесь історичне значення. Єдине, що її озвучив заступник міського голови Іван КОРЧУК на обласній нараді, коли його запитали, чому, як тільки в’їдеш у Луцьк, то слизькі дороги… Цей приклад – для наших критиків, він доводить, що й за межами міста дороги теж слизькі», – додав Б.ШИБА.

Як повідомлялося, у липні 2006 року на трасі Рівне-Луцьк Б.ШИБА отримав серйозні травми під час ДТП. Міський голова тривалий час перебував на лікарняному, досі він ходить за допомогою милиць