БЮТ пропонує Нашій Україні розібратися в почуттях

Фракція БЮТ здивована позицією фракції «Наша Україна» щодо збору підписів під поданням до Конституційного Суду з приводу незаконності закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

«Мені здається, що колегам треба спочатку розібратися в своїх почуття, і тільки після цього формувати свою позицію», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що така ініціатива фракції «Наша Україна» є дивною, і з огляду на те, що БЮТ і «Наша Україна» підписали угоду про співпрацю і єдину позицію щодо важливих питань, «чорнило ще не висохло, а нам стає вже відомо, що хтось збирає підписи», - сказав він.

Як повідомлялося, 5 лютого 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалений 12 січня 2007 року Верховною Радою України Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», яким запроваджено імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

Між тим глава держави зазначив, що підписав цей закон виходячи з того, що його підтримала велика кількість депутатів – 362. Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що вважає цей закон не демократичним.