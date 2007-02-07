Партія регіонів сяде з Ющенком за стіл за двох умов

Партія регіонів підтримує ідею проведення "круглого столу" за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА і представників політичної еліти України, але за умови дотримання двох моментів. Як повідомляє офіційний сайт Партії регіонів, про це сказала лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

По-перше, регіонали вимагають чіткого визначення мети "круглого столу", а також кола питань, які на ньому буде розглянуто. "Тільки при узгодженому сценарії можна проводити «круглий стіл", - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Другою умовою регіоналів, як відзначила Р.БОГАТИРЬОВА, є наявність розгорнених ініціатив з боку Президента. "Ми чекаємо ініціатив від Президента, а у нього поки що сьогодні ультимативний набір. Ці питання ми не розглядатимемо під час обговорення", - зазначила вона і додала, що за "круглий стіл" всі його учасники мають сідати на рівних умовах.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися про проведення в Україні 14 лютого круглого столу з підготовки "дорожньої карти" виконання Універсалу національної єдності.

Водночас 29 січня Президент висунув ряд умов для проведення національного круглого столу. Зокрема, він відзначив необхідність узгодження позицій щодо закону про Кабінет Міністрів, відмови від відміни посади секретаря РНБО, ініціативи щодо закону про Президента України і нового закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ 1 лютого заявив, що визначиться щодо своєї участі в національному круглому столі після отримання офіційних пропозицій. «Ми ще не обговорювали питання проведення круглого столу. Після того, як надійдуть офіційні пропозиції і умови цього круглого столу, ми їх обговоримо у відповідному політичному крузі, швидше за все, в коаліції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

5 лютого на брифінгу для преси глава держави повідомив, що ініціює створення робочої групи з підготовки проведення 25 лютого національного круглого столу.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що до 15 лютого потрібно сформувати робочу групу, до якої входитимуть представники уряду, Верховної Ради, Секретаріату Президента і представники різних громадських об`єднань. Ця група впродовж 3-4 днів має узгодити структуру і процедуру проведення круглого столу і «орієнтовно десь в районі 22-25 лютого вийти з ініціативою можливості проведення круглого столу», - сказав В.ЮЩЕНКО.