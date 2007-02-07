Гриценко і Янукович провели 10 хвилин тет-а-тет

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що прохання прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА вибачитися перед головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ не має політичного підтексту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«За моєю ініціативою після виступу прем`єр-міністра відбулася 10-хвилинна розмова із загальних етичних питань взаємовідносин з Верховною Радою і обговорювалися шляхи, яким чином міністр має реагувати на несправедливі образливі заяви, оскільки це вже проблема не тільки А.ГРИЦЕНКА», - сказав він.

При цьому міністр оборони вважає, що прем`єр-міністр поважає право кожного міністра реагувати. «Він (В.ЯНУКОВИЧ) намагається утримати той крихкий баланс, який склався з ВР», - додав він.

А.ГРИЦЕНКО також вважає вичерпаним свій інформаційний конфлікт з головою ВР О.МОРОЗОМ.

«Я готовий відкликати свою заяву, якщо першим свою заяву відкличе О.МОРОЗ, оскільки він першим зробив заяву», - сказав міністр.

Крім того, міністр оборони не став коментувати заяву Комуністичної партії України про те, що А.ГРИЦЕНКО розвалив армію. «Не на всі заяви потрібно реагувати. Міністр оборони починає свій день з роботи, а не з приводів для заяв», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО додав, що готовий звітувати про свою діяльність перед парламентом «стільки, скільки буде потрібно».

Як повідомляв УНІАН, перебуваючи 24 січня в Одесі, голова Верховної Ради О.МОРОЗ повідомив, що надіслав Кабінету міністрів лист, в якому просить захистити інтереси держави при розподілі будівель і споруд Одеського інституту Сухопутних військ. О.МОРОЗ також висловив надію, що це майно буде передано Міністерству освіти і науки.

25 січня міністр оборони А.ГРИЦЕНКО відзначив, що заява О.МОРОЗА про необхідність передачі майна Одеського інституту сухопутних військ Міністерству освіти і науки є некомпетентною.

26 січня Фракція Соціалістичної партії України звернулася до прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА і Міністерства оборони з проханням дати офіційні пояснення за фактом образ міністра оборони А.ГРИЦЕНКА на адресу О.МОРОЗА.

Сьогодні перед початком засідання уряду В.ЯНУКОВИЧ попросив А.ГРИЦЕНКА вибачитися за висловлювання на адресу О.МОРОЗА щодо Одеського інституту Сухопутних військ.