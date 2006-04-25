Міжнародна конференція «Чорнобиль+20: нагадування на майбутнє». Екологі скажуть останне слово.

Сьогодні о 15.00 у Києві у Будинку вчителя (вул.Володимирська, 57) розпочнеться заключна прес-конференція учасників міжнародної конференції «Чорнобиль+20: нагадування на майбутнє» (www.ch20.org).

Як повідомили УНІАН організатори конференції, на прес-конференції міжнародні експерти спільно з українськими екологами презентують резолюцію організацій-учасниць, резюме конференції та політичні висновки щодо офіційної конференції українського уряду спільно з ООН, яка проводиться у Києві одночасно з конференцією “Чорнобиль+20: наслідки на майбутнє”.