Верховна Рада збирається заборонити кашпіровських

Верховна Рада України схвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України (щодо заборони проведення розрахованих на масову аудиторію лікувальних сеансів або інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 392 народні депутати із 440 зареєстрованих у залі.

Законопроектом пропонується встановити заборону на рекламування та проведення розрахованих на масову аудиторію лікувальних сеансів або інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу чи будь-яких інших методів психічного або біоенергетичного впливу на свідомість людини (людей). За порушення норм, які стосуються проведення, рекламування чи трансляції (телебачення, радіомовлення) лікувальних сеансів, передбачається встановлення кримінальної відповідальності винної особи (ст.142-1 КК України). В залежності від ступеню тяжкості вини особи, за дані злочини, до неї може бути застосоване покарання від штрафу (до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до позбавленням волі на строк до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.