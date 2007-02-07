У Секретаріаті Президента закон про Кабмін вважають юридичною підробкою

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА називає кримінальним злочином ухвалення і оприлюднення закону про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу для ЗМІ.

В.БАЛОГА ще раз наголосив, що 5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання щодо скасування в цілому закону про Кабінет міністрів, а не щодо його окремих положень, як трактують деякі політики і мас-медіа.

«Підставою стало порушення процедури ухвалення та набуття чинності закону. Йдеться про нехтування конституційним принципом верховенства права», - підкреслив В.БАЛОГА, додавши, що оприлюднений закон переконливо засвідчив, як в українському політикумі порушуються домовленості та зобов’язання.

Він нагадав, що Президент, прем’єр-міністр та голова ВР домовлялись спільно розробляти відповідний законопроект. «Ця домовленість була публічно оголошена і так само публічно порушена», - сказав глава Секретаріату.

В.БАЛОГА назвав “махінаціями” розробку, ухвалення і оприлюднення закону про Кабмін, а сам закон – «юридичною підробкою».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

2 лютого після опублікування закон про Кабінет міністрів в газетах "Голос України" і "Урядовий кур`єр" закон офіційно набув чинності.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 лютого звернувся до Конституційного Суду України з поданням про визнання неконституційним Закону України «Про Кабінет Міністрів України».