Ющенко об’єднає всі гілки влади, якщо терпіння вистачить
Балога: круглі столи мають відбуватися
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що національний круглий стіл, ініційований главою держави, повинен відбутися за будь-яких умов.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.БАЛОГА висловив на брифінгу для преси.
За його словами, круглий стіл має відбутися «за будь-якої погоди».
Голова Секретаріату Президента переконаний, що круглі столи мають відбуватися. «Президент буде робити все для того, щоб згуртувати політикум, еліту, всі гілки влади задля спокою всього українського суспільства. Я вважаю, що Президент, якщо має для цього терпіння, повинен об’єднати всі гілки влади», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 5 лютого на брифінгу для преси глава держави повідомив, що ініціює створення робочої групи з підготовки проведення 25 лютого національного круглого столу.