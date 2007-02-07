Ющенко об’єднає всі гілки влади, якщо терпіння вистачить

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що національний круглий стіл, ініційований главою держави, повинен відбутися за будь-яких умов.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.БАЛОГА висловив на брифінгу для преси.

За його словами, круглий стіл має відбутися «за будь-якої погоди».

Голова Секретаріату Президента переконаний, що круглі столи мають відбуватися. «Президент буде робити все для того, щоб згуртувати політикум, еліту, всі гілки влади задля спокою всього українського суспільства. Я вважаю, що Президент, якщо має для цього терпіння, повинен об’єднати всі гілки влади», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого на брифінгу для преси глава держави повідомив, що ініціює створення робочої групи з підготовки проведення 25 лютого національного круглого столу.