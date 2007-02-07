Верховна Рада вмотивує студентів до розмноження

Верховна Рада України схвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до статті 11 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 419 народних депутатів із 440 зареєстрованих у залі.

Законопроектом пропонується встановити порядок, за яким, молоді громадяни, які отримали за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у вищих навчальних закладах, будуть сплачують кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3% річних від суми заборгованості по кредиту. У випадках, коли молода людина - боржник, має:

- одну дитину, то вона звільняються від сплати відсотків за користування вищезазначеним кредитом;

- двох дітей, то вона звільняються від сплати відсотків за користування вищезазначеним кредитом та за рахунок бюджетних коштів їй погашається 25% суми зобов`язань по кредиту;

трьох і більше дітей, то вона звільняються від сплати відсотків за користування вищезазначеним кредитом та за рахунок бюджетних коштів їй погашається 50% суми зобов`язань по кредиту.