Завтра Ющенко поїде до Німеччини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час робочого візиту до Німеччини планує зустрітись з канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ. Зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу для преси глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Він нагадав, що з 8 по 10 лютого Президент перебуватиме в Німеччині з робочим візитом.

В рамках цього візиту завтра, 8 лютого, у Берліні Президент планує зустрітись з А.МЕРКЕЛЬ, після чого запланована спільна прес-конференція.

Також Президент планує зустрітись з Генеральним секретарем НАТО Х.СХЕФФЕРОМ.

У суботу, 10 лютого, Президент візьме участь у Мюнхенській конференції з питань політики і безпеки. Планується виступ Президента на цьому заході.

В.БАЛОГА зазначив, що в цій конференції планується участь Президента РФ В.ПУТІНА та канцлера Німеччини А.МЕРКЕЛЬ.

Президент також зустрінеться в ході свого перебування в Мюнхені з Президентом Баварії Едмундом ШТОЙБЕРОМ Також Президент планує відвідати меморіальний комплекс «Концентраційний табір «Флоссенбург», в’язнем якого був батько Президента України Андрій Ющенко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи планується зустріч з В.ПУТІНИМ у Мюнхені, В.БАЛОГА зауважив, що інших зустрічей, ніж він назвав вище, у Президента України не заплановано.