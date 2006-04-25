Як подолати весняний авітаміноз

80% цілком здорових людей весною почуваються ослабленими

Головне у такий період – загартувати організм і зміцнити імунітет, радить “Комсомолка”. Насамперед, слід налягати на цитрусові, берегтися від застуди, захистити шкіру від шкідливого впливу вітряної й сирої погоди, а вранці не залежуватися в ліжку. Бадьорий ранок – запорука бадьорого дня.

Основа весняного столу – вітамінний салат з білокачанної капусти. Весною корисно вживати рибу, морепродукти та фрукти, які містять вітамін С. Зелений та чорний чай - не лише тонізуючий засіб, а й прекрасний зовнішній засіб догляду за шкірою.

ICTV