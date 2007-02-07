Гриценка можуть відставити через амбіції Мороза

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не виключає відставки міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, якщо «особисті амбіції» голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА візьмуть гору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи конфлікт між О.МОРОЗОМ і А.ГРИЦЕНКОМ.

За словами В.БАЛОГИ, «якщо питання стоїть про особисті амбіції, а не про відповідальність перед суспільством, то все можливо».

Як повідомляв УНІАН, перебуваючи 24 січня в Одесі, голова Верховної Ради О.МОРОЗ повідомив, що надіслав Кабінету міністрів лист, в якому просить захистити інтереси держави при розподілі будівель і споруд Одеського інституту Сухопутних військ. О.МОРОЗ також висловив надію, що це майно буде передано Міністерству освіти і науки.

25 січня міністр оборони А.ГРИЦЕНКО відзначив, що заява О.МОРОЗА про необхідність передачі майна Одеського інституту сухопутних військ Міністерству освіти і науки є некомпетентною.

Сьогодні перед початком засідання уряду В.ЯНУКОВИЧ попросив А.ГРИЦЕНКА вибачитися за висловлювання на адресу О.МОРОЗА щодо Одеського інституту Сухопутних військ.

У свою чергу, А.ГРИЦЕНКО висловив думку, що прохання прем`єр-міністра вибачитися перед О.МОРОЗОМ не має політичного підтексту. А.ГРИЦЕНКО також сказав, що вважає вичерпаним свій інформаційний конфлікт з О.МОРОЗОМ. «Я готовий відкликати свою заяву, якщо першим свою заяву відкличе О.МОРОЗ, оскільки він першим зробив заяву», - сказав міністр.