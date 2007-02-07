У МЗС думають, що з Порошенком не все так просто

Речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ вважає спрощеним підходом припущення деяких ЗМІ про те, що народному депутату Петру ПОРОШЕНКУ заборонили в’їзд в Росію у відповідь на заборону в’їзду в нашу державу Костянтину ЗАТУЛІНУ та Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ДЕЩИЦЯ сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я думаю, що це дуже спрощений підхід. Я думаю, що є справжні причини тому, і російська сторона надасть нам обґрунтовані відповіді», - сказав він.

При цьому А.ДЕЩИЦЯ наголосив, що в кожній країні, зокрема і в Україні, і в Росії, існує практика, що рішення, які приймаються відповідними службами щодо небажаного в’їзду тих чи інших осіб, не коментується, тобто є причини, чому цих осіб не пускають, і ці причини не обов’язково стають публічними.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України звернулося до зовнішньополітичного відомства Росії з проханням роз’яснити інформацію, що з’явилась у ЗМІ щодо заборони на в’їзд в Росію народному депутату П.ПОРОШЕНКУ.

За даними газети “Комерсант-Украина”, 3 лютого П.ПОРОШЕНКУ було відмовлено в перетині кордону Росії. Інцидент трапився в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі, де П.ПОРОШЕНКУ, який прибув чартерним рейсом з приватним візитом, нібито повідомили, що він оголошений персоною нон-грата і в’їзд в країну йому заборонено.