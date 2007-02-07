У МЗС думають, що з Порошенком не все так просто
Причини можуть не назвати
Речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ вважає спрощеним підходом припущення деяких ЗМІ про те, що народному депутату Петру ПОРОШЕНКУ заборонили в’їзд в Росію у відповідь на заборону в’їзду в нашу державу Костянтину ЗАТУЛІНУ та Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ДЕЩИЦЯ сказав, відповідаючи на запитання журналістів.
«Я думаю, що це дуже спрощений підхід. Я думаю, що є справжні причини тому, і російська сторона надасть нам обґрунтовані відповіді», - сказав він.
При цьому А.ДЕЩИЦЯ наголосив, що в кожній країні, зокрема і в Україні, і в Росії, існує практика, що рішення, які приймаються відповідними службами щодо небажаного в’їзду тих чи інших осіб, не коментується, тобто є причини, чому цих осіб не пускають, і ці причини не обов’язково стають публічними.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України звернулося до зовнішньополітичного відомства Росії з проханням роз’яснити інформацію, що з’явилась у ЗМІ щодо заборони на в’їзд в Росію народному депутату П.ПОРОШЕНКУ.
За даними газети “Комерсант-Украина”, 3 лютого П.ПОРОШЕНКУ було відмовлено в перетині кордону Росії. Інцидент трапився в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі, де П.ПОРОШЕНКУ, який прибув чартерним рейсом з приватним візитом, нібито повідомили, що він оголошений персоною нон-грата і в’їзд в країну йому заборонено.