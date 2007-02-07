Ющенко замінив Сторожука на Мокріді
15:49, 07 лютого 2007Політика
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Текст Указу - на сайті глави держави
|Тетяна МОКРІДІ
Текст Указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Попередня посада Т.МОКРІДІ - керівник інформаційного департаменту “Нашої України”.
Іншим своїм Указом Президент звільнив Юрія СТОРОЖУКА з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у зв`язку з поданням ним заяви про відставку.
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