Ющенко замінив Сторожука на Мокріді

Текст Указу - на сайті глави держави

Тетяна МОКРІДІ Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Тетяну МОКРІДІ членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Тетяну МОКРІДІ членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Текст Указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Попередня посада Т.МОКРІДІ - керівник інформаційного департаменту “Нашої України”. Іншим своїм Указом Президент звільнив Юрія СТОРОЖУКА з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у зв`язку з поданням ним заяви про відставку. [ назад

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