Ющенко замінив Сторожука на Мокріді

15:49, 07 лютого 2007
Політика
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Текст Указу - на сайті глави держави

Тетяна МОКРІДІ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Тетяну МОКРІДІ членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Текст Указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Попередня посада Т.МОКРІДІ - керівник інформаційного департаменту “Нашої України”.

Іншим своїм Указом Президент звільнив Юрія СТОРОЖУКА з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у зв`язку з поданням ним заяви про відставку.

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