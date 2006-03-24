Шокін не збирається закривати справу Колесникова

Заступник генерального прокурора Віктор ШОКІН не вбачає підстав для закриття кримінальної справи щодо голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНИКОВА. Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШОКІН заявив сьогодні на прес-конференції у Києві. “Я не знаю, за якими причинами КОЛЕСНИКОВ вважає, що справу треба закрити”, - сказав В.ШОКІН, додавши при цьому, що “чотири суди підтвердили, що він обгрунтовано був затриманий, обгрунтовано порушено кримінальну справу, обгрунтовано пред’явлено обвинувачення”.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року по кримінальній справі за фактом здирництва в 2002 році акцій торгового центру «Білий Лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд. У серпні Генпрокуратура завершила досудове слідство у справі Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ звернувся до В.ШОКІНА з вимогою назвати причини, з яких кримінальна справа досі не закрита.