Балогу переслідує тінь Медведчука
Глава Секретаріату коментує кримінальну справу
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА розцінює кримінальну справу проти його брата Павла БАЛОГИ як метод політичної боротьби.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу В.БАЛОГА нагадав, що у 2001 році стосовно нього особисто було порушено 8 кримінальних справ, які потім всі були закриті за відсутністю складу злочину.
В.БАЛОГА наголосив, що кримінальну справу, яку сьогодні реанімовано в Шевченківському райсуді Києва, було закрито у 2000 році.
«Скажу вам як людина: кожному з вас було б неприємно, якби шукали проблеми, яких не існує», - сказав В.БАЛОГА. Він додав, що нині ми живемо в демократичному суспільстві, і висловив переконання, що повернення до тих методів, «які були на першому місці у Віктора МЕДВЕДЧУКА (колишнього глави Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ) і брати їх на озброєння, я вважаю, що це ніякого результату абсолютно не дасть».
Глава Секретаріату підкреслив, що неприпустимо втягувати в політичні процеси сім’ї рідних і близьких. Водночас він зазначив, що в цій справі крапку має поставити суд.
Минулого тижня деякі ЗМІ з посиланням на прес-службі Соціалістичної партії України повідомляли, що "2 лютого о 14.00 у Шевченківському суді Києва суддя ТЕЛЬНИК буде розглядати позов Павла БАЛОГИ, брата керівника Секретаріату Президента, щодо порушення Генпрокуратурою кримінальної справи за фактом контрабанди".
"Матеріали справи були отримані СБУ і передані ГПУ у ході оперативно-слідчих дій по колишньому заступнику начальника слідчого управління СБУ полковнику ГЕРАСИМЕНКУ", - йшлося у повідомленні.
Як відзначала прес-служба СПУ, кілька років тому кримінальна справа проти Павла БАЛОГИ була закрита за відсутністю доказів.
"Однак нещодавно проведений обшук у гаражі колишнього співробітника СБУ дозволив прокуратурі знову відновити кримінальну справу", - повідомляла прес-служба СПУ.
"За деякими даними, на суд, слідче управління Генеральної прокуратури та на СБУ здійснюється тиск з боку Секретаріату Президента з метою "поховати" справу проти брата Віктора БАЛОГИ", - заявляли у СПУ.